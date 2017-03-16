Джон Купер: Кучеров поднял «Тампу» на свою спину и понес вперед

Главный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер считает форварда Никиту Кучерова самым ценным игроком сезона в составе своей команды.

«Я уверен, что в нашей команде он однозначный кандидат на «Харт». Когда мы нуждались в нем больше всего – а речь идет об отрезке из последних 15 встреч – то уселись ему на спину.

С моей стороны было бы упущением не упомянуть Андрея Василевского, который тоже стал настоящим хребтом, но именно Кучеров поднял команду на свою спину и понес вперед. Если мы говорим о самом ценном игроке команды, это будет Куч», – приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

Напомним, в последних 15 матчах 23-летний Кучеров набрал 20 (10+10) очков.