Андрей Червиченко: «Краснодару» не хватит сил пройти «Сельту»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между «Краснодаром« и «Сельтой».
Напомним, первую встречу в Виго испанская команды выиграла со счетом 2:1.
«Думаю, что оба наших клуба закончат выступление. Если мы начнем с «Краснодара», то вспомните вторую половину первого тайма предыдущей встречи, когда мяч чудом не влетел в сетку ворот команды Шалимова... У меня огромные сомнения есть, что «Сельта» не забьет в Краснодаре. Таким образом, российской команде нужно будет отвечать хотя бы двумя мячами, чтобы перевести игру в овертайм. Но даже при таком раскладе, считаю, что сил пройти испанский клуб у «Краснодара» не хватит», - считает Червиченко.
Матч начнется в 21:00 мск. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
Матч
Место и дата
16 марта 21:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция