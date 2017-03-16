Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  СКА- : -Динамо Москва
Футбол  Краснодар- : -Сельта
Футбол  Рома- : -Лион
Хоккей  ЦСКА- : -Локомотив
Баскетбол  Панатинаикос- : -Реал
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Ростов
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Червиченко: «Краснодару» не хватит сил пройти «Сельту»

Ярослав Карамов
Комментарии

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между «Краснодаром« и «Сельтой».

Напомним, первую встречу в Виго испанская команды выиграла со счетом 2:1.

«Думаю, что оба наших клуба закончат выступление. Если мы начнем с «Краснодара», то вспомните вторую половину первого тайма предыдущей встречи, когда мяч чудом не влетел в сетку ворот команды Шалимова... У меня огромные сомнения есть, что «Сельта» не забьет в Краснодаре. Таким образом, российской команде нужно будет отвечать хотя бы двумя мячами, чтобы перевести игру в овертайм. Но даже при таком раскладе, считаю, что сил пройти испанский клуб у «Краснодара» не хватит», - считает Червиченко.

Матч начнется в 21:00 мск. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.

Матч

Краснодар - Сельта

Место и дата

16 марта 21:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

Голосование: Кто из российских клубов пройдет в 1/4 финала Лиги Европы?



Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андрей Червиченко: «Ростов» не пройдет «МЮ», он и так уже прыгнул выше головыБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Ростовом».Станислав Черчесов посетит матч «МЮ» – «Ростов»Главный тренер сборной России Станислав Черчесов приktntk в Манчестер, где сегодня состоится ответный матч 1/8 Лиги Европы между «МЮ» и «Ростовом».«Краснодар» намерен расстаться с Торбинским и БыстровымПолузащитники «Краснодара» Дмитрий Торбинский и Владимир Быстров могут вскоре покинуть команду, сообщает Life.Букмекеры считают, что у «Ростова» нет шансов в матче с «Манчестер Юнайтед»Букмекерские конторы выставили котировки на ответную встречу 1/8 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Ростовом».Букмекеры отдают небольшое преимущество «Краснодару» в матче с «Сельтой»Букмекерские конторы выставили котировки на ответную встречу 1/8 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и «Сельтой».Фанаты Спаллетти не помогут. Чем интересны другие матчи Лиги ЕвропыФанаты Спаллетти не помогут. Чем интересны другие матчи Лиги Европы«Советский спорт» рассказывает о главных интригах в матчах Лиге Европы, где нет наших команд.«Если у «Ростова» получится пройти «МЮ» – это будет праздник»«Если у «Ростова» получится пройти «МЮ» – это будет праздник»Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц надеется на чудо в ответном матче 1/8 финала Лига Европы с «Манчестер Юнайтед».«Дальше без нас». Ловчев – о «Краснодаре» и «Ростове» в Лиге Европы«Дальше без нас». Ловчев – о «Краснодаре» и «Ростове» в Лиге ЕвропыОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – об ответных матчах российских клубов в Лиге Европы.Дмитрий Сенников: «Локомотив» любит преподносить сюрпризыЭкс-защитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников оценил шансы железнодорожников в матче со «Спартаком» в рамках 20-го тура РФПЛ.«Краснодар» без Смолова - что «Монако» без Фалькао. Колонка Сергея Микулика«Краснодар» без Смолова - что «Монако» без Фалькао. Колонка Сергея МикуликаЕврофеерия продолжается - и мы все еще там. «Монако» прошел «Манчестер Сити» без Фалькао, сегодня «Краснодар» попробует одолеть «Сельту».Трагедия с болельщиками «Спартака». Пока вы спали (видео)Трагедия с болельщиками «Спартака». Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях в российском футболе.Куратор «Ростова»: Наши шансы на выход в четвертьфинал Лиги Европы – 50 на 50Первый заместитель губернатора Ростовской области, куратор «Ростова» Игорь Гуськов оценил шансы российского клуба в матче с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы.Бывший владелец «Портсмута»: Напряженный график «Манчестер Юнайтед» может сыграть на руку «Ростову»Бывший владелец британского «Портсмута» Роман Дубов оценил шансы «Ростова» в матче с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы.Минус Смолов, плюс Мамаев. Как «Краснодар» готовится к матчу с «Сельтой»Минус Смолов, плюс Мамаев. Как «Краснодар» готовится к матчу с «Сельтой»Советский спорт» рассказывает о том, как «Краснодар» готовится к ответной игре 1/8 финала Лиги Европы с «Сельтой».ЛЕ. 1/8 финала. «Боруссия» М примет «Шальке, «Рома» – «Лион» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы.«Манчестер Юнайтед» – «Ростов». Начало текстовой трансляции в 23:05 (мск)В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ростовом».«Краснодар» – «Сельта». Начало текстовой трансляции в 21:00 (мск)В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Краснодар» сыграет с «Сельтой».Жозе Моуринью: Хорошо, что сегодня не сыграет Калачев – игрок с большим сердцемЖозе Моуринью: Хорошо, что сегодня не сыграет Калачев – игрок с большим сердцемГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от ответного матча с «Ростовом» в 1/8 финала Лиги Европы.Романцев, Семин и Луческу вошли в число самых успешных тренеров по итогам ста еврокубковых матчейНа сайте УЕФА опубликован список тренеров, которые добились серьезных результатов по итогам первых ста матчей в еврокубках. В их числе есть и российские тренеры.Иван Данильянц: Вера фанатов – это очень важно для «Ростова»Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц рассказал о поддержке болельщиков перед ответным матчем с «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/8 финал Лиги Европы.
Футбол
18 игроков покинут «Сити» грядущим летом, Гвардиола получит на трансферы 150 млн фунтов
Хоккей
Букмекеры полагают, что СКА завершит сегодня серию с «Динамо»
Футбол
«Челси» готов выложить за Чалханоглу 38 миллионов евро
Футбол
Владимир Маркин: Новые поправки помогут провести без эксцессов Кубок конфедераций
все новости