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Вадим Васильев: Мы намерены сохранить Мбаппе, у него ДНК «Монако»

Источник:  ESPN FCКомментарии

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:1) заявил о желании сохранить в составе полузащитника Килиана Мбаппе.

«Наше намерение – оставить Мбаппе в команде. Он выпускник нашей академии.  У него ДНК «Монако». Я очень горжусь им.

У нас настоящая команда. Первый тайм был исключительным. Так играют команды топ-уровня», – приводит ESPN FC слова Васильева.

Напомним, накануне 18-летний Мбаппе забил первый гол в ворота «Манчестер Сити» (3:1). До этого он отличился в первом матче на «Этихад Стэдиум» в Манчестере.

Всего в нынешнем сезоне француз забил 10 голов в 21 матче лиги 1. Также на его счету два гола в трех матчах Кубка Франции и три гола в двух матчах Кубка лиги.

В четверг стало известно о том, что Мбаппе впервые в карьере получил вызов в сборную Франции.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Матч

Монако - Манчестер Сити - 3:1 (2:0)

Голы

Мбаппе 7 (1:0). Фабиньо 29 (2:0). Сане 71 (2:1). Бакайоко 77 (3:1).

Состав

Монако: Субашич, Раджи (Туре, 69), Менди, Фабиньо, Сидибе, Эмерсон, Бакайоко, Силва, Лемар, Жермен (Дирар, 90), Мбаппе (Моутинью, 80)

Манчестер Сити: Кабальеро, Коларов, Стоунз, Клиши (Ихеаначо, 84), Санья, Стерлинг, Сане, Фернандиньо, Силва, де Брюйне, Агуэро

Предупреждения:

Бакайоко, 58; Лемар, 90; Жермен, 90 - Стерлинг, 74

Судья:

Джанлука Рокки (Италия)

Место и дата

15 марта 22:45, Луи II, Текстовая трансляция

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