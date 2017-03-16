Вадим Васильев: Мы намерены сохранить Мбаппе, у него ДНК «Монако»
Вице-президент «Монако»
Вадим Васильев после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер
Сити» (3:1) заявил о желании сохранить в составе полузащитника Килиана Мбаппе.
«Наше намерение – оставить Мбаппе в команде. Он выпускник нашей академии. У него ДНК «Монако». Я очень горжусь им.
У нас настоящая команда. Первый тайм был исключительным. Так играют команды топ-уровня», – приводит ESPN FC слова Васильева.
Напомним, накануне 18-летний Мбаппе забил первый гол в ворота «Манчестер Сити» (3:1). До этого он отличился в первом матче на «Этихад Стэдиум» в Манчестере.
Всего в нынешнем сезоне француз забил 10 голов в 21 матче лиги 1. Также на его счету два гола в трех матчах Кубка Франции и три гола в двух матчах Кубка лиги.
В четверг стало известно о том, что Мбаппе впервые в карьере получил вызов в сборную Франции.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Монако - Манчестер Сити - 3:1 (2:0)
Голы
Мбаппе 7 (1:0). Фабиньо 29 (2:0). Сане 71 (2:1). Бакайоко 77 (3:1).
Состав
Монако: Субашич, Раджи (Туре, 69), Менди, Фабиньо, Сидибе, Эмерсон, Бакайоко, Силва, Лемар, Жермен (Дирар, 90), Мбаппе (Моутинью, 80)
Манчестер Сити: Кабальеро, Коларов, Стоунз, Клиши (Ихеаначо, 84), Санья, Стерлинг, Сане, Фернандиньо, Силва, де Брюйне, Агуэро
Предупреждения:
Бакайоко, 58; Лемар, 90; Жермен, 90 - Стерлинг, 74
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
15 марта 22:45, Луи II, Текстовая трансляция