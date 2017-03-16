Вадим Васильев: Мы намерены сохранить Мбаппе, у него ДНК «Монако»

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:1) заявил о желании сохранить в составе полузащитника Килиана Мбаппе.

«Наше намерение – оставить Мбаппе в команде. Он выпускник нашей академии. У него ДНК «Монако». Я очень горжусь им.

У нас настоящая команда. Первый тайм был исключительным. Так играют команды топ-уровня», – приводит ESPN FC слова Васильева.

Напомним, накануне 18-летний Мбаппе забил первый гол в ворота «Манчестер Сити» (3:1). До этого он отличился в первом матче на «Этихад Стэдиум» в Манчестере.

Всего в нынешнем сезоне француз забил 10 голов в 21 матче лиги 1. Также на его счету два гола в трех матчах Кубка Франции и три гола в двух матчах Кубка лиги.

В четверг стало известно о том, что Мбаппе впервые в карьере получил вызов в сборную Франции.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча