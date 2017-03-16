Гвардиола вернулся к идеи приглашения Кейлора Наваса

Голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас может перебраться в чемпионат Англии. Об этом сообщает AS.

По информации источника, к игроку «сливочных» проявляет интерес наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, который решил кардинально обновить состав своей команды. Испанский тренер убежден, что Навас превосходит по уровню игры Клаудио Браво и Вили Кабальеро.

Отметим, что об интересе к голкиперу «Реала» со стороны Гвардиолы сообщалось еще зимой 2016 года, однако, футболист остался в клубе, поскольку «Сити» приобрел летом у «Барселоны» Клаудио Браво.

Ожидается, что трансфер Наваса в английский клуб состоится летом, если «Реал» найдет ему замену. По сообщениям прессы, руководство испанского клуба рассматривает возможность приглашения Давида Де Хеа, а качестве запасного варианта выступают Тибо Куртуа и Бернд Лено.

Контракт 30-летнего Наваса с «Реалом» рассчитан до 2020 года, а портал Transfermarkt.de оценивает его в 20 млн евро.