Букмекеры считают ЦСКА фаворитом пятого матча серии с «Локомотивом»
Букмекерские конторы выставили котировки на пятую встречу 1/2 финала плей-офф КХЛ в Западной конференции, в которой ЦСКА примет «Локомотив».
Победа армейцев в основное время оценивается коэффициентом 1,78, тогда как виктория ярославцев идет за 4,00.
За ничью букмекеры предлагают 4,04.
Игра в Москве начнется в 19:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Матч
Место и дата
16 марта 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция
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