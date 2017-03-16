Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  СКА- : -Динамо Москва
Футбол  Краснодар- : -Сельта
Футбол  Рома- : -Лион
Хоккей  ЦСКА- : -Локомотив
Баскетбол  Панатинаикос- : -Реал
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Ростов
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Нимели и Самбу могут сыграть за «Спартак-2» с «Динамо»

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Новички «Спартака» Идриса Самбу и Сильванус Нимели могут сыграть за вторую команду красно-белых в матче 27-го тура ФНЛ с «Динамо».

Оба легионера занимались на тренировке команды Дмитрия Гунько в общей группе.

Напомним, португалец Самбу и либериец Нимели перешли в «Спартак» в зимнее трансферное окно.

Что касается форварда из Замбии Фэшна Сакалы, который стал в воскресенье в составе молодежной сборной своей страны обладателем Кубка африканских наций и вошел в символическую сборную турнира, то он присоединится к «Спартаку-2» в ближайшие дни.

Напомним, матч «Спартак-2» – «Динамо» пройдет 19 марта на «Открытие Арене» в Москве. Начало – 16:00 (мск).

Матч

Спартак-2 - Динамо

Место и дата

19 марта 16:00, Открытие Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ринат Дасаев: «Динамо» играет в силовой футбол и делает ставку на оборонуТренер вратарей «Спартака-2» Ринат Дасаев перед матчем 27-го тура ФНЛ с «Динамо» вспомнил, как играл с бело-голубыми.Агент: Петреску выиграл в ФИФА дело у «Кубани» по долгам по зарплатеАгент бывшего главного тренера «Кубани» Дана Петреску Николай Пырнэу сказал, что его клиент выиграл дело в ФИФА. Это дело касалось долгов «Кубани» по зарплате перед тренером.Дмитрий Назаров: Матч «Спартак-2» – «Динамо» – это настоящее дербиНародный артист России и болельщик красно-белых Дмитрий Назаров поделился ожиданиями от встречи 27-го тура первенства ФНЛ между «Спартаком-2» и московским «Динамо».Магия джуджу и юная звезда «Спартака». Главный скандал Кубка Африки U-20Магия джуджу и юная звезда «Спартака». Главный скандал Кубка Африки U-20В финале молодежного Кубка Африки разгорелся скандал, когда игрок сборной Сенегала бросил в ворота соперников мертвую летучую мышь.КДК дисквалифицировал Гогниева на два матчаКДК РФС дисквалифицировал форварда краснодарской «Кубани» Спартака Гогниева на два матча первенства ФНЛ.Клуб-парадокс: «Динамо» против «Динамо»Клуб-парадокс: «Динамо» против «Динамо»Что происходит сегодня в московском «Динамо»? Мы не об очках, голах и турнирном месте футбольного клуба.Третьи – лишние. Как играли наши третьи клубы в Лиге чемпионовТретьи – лишние. Как играли наши третьи клубы в Лиге чемпионовПока Россия радуется завоеванию третьей путевки в Лигу чемпионов, мы вспоминаем тот период, когда у нас уже был такой шанс.«Динамо»: Мы согласовали с ЦСКА все детали перехода ПанченкоГенеральный директор московского «Динамо» Евгений Муравьев сообщил, что столичный клуб договорился с ЦСКА о переходе форварда Кирилла Панченко.Вспомните российских футболистов, которые когда-то казались крутыми [тест]Вспомните российских футболистов, которые когда-то казались крутыми [тест]Российские игроки часто обманывали нас: сначала были хороши, а потом резко сдавали. Помните ли вы их всех?Антон Алиханов: «Балтика» не ведет переговоров со СмородскойКалининградская «Балтика» не вела переговоров о работе с функционерами Ольгой Смородской и Кириллом Котовым, сообщил ТАСС врио губернатора региона Антон Алиханов.Матч «Спартак-2» – «Динамо» пройдет на «Открытие Арене»Матч 27-го тура ФНЛ «Спартак-2» – «Динамо» пройдет на «Открытие Арене». Игра пройдет 19 марта и начнется в 16:00 (мск).Форвард «Спартака» Нимели вызван в сборную ЛиберииФорвард «Спартака-2» Сильванус Нимели получил вызов в сборную Либерии, сообщает официальный сайт красно-белых.«Спартак» – почти как «Барселона», но до «секса» еще далеко. Россия в поиске«Спартак» – почти как «Барселона», но до «секса» еще далеко. Россия в поиске«Советский спорт» проанализировал историю поисковых запросов и сравнил российские клубы с зарубежными и кое с чем еще.Стадион «Динамо» откроется после реконструкции весной 2018 годаСтадион «Динамо» окончательно откроется после завершения реконструкции весной 2018 года, рассказал руководитель проекта «ВТБ Арена Парк» Андрей Перегудов.«Спартак» - самый популярный российский клуб по количеству поисковых запросовВторым по статистике стало «Динамо», «Зенит» - лишь на третьем месте.Экс-зенитовец, который потопил Петербург и круто помог «Спартаку» с ЦСКАЭкс-зенитовец, который потопил Петербург и круто помог «Спартаку» с ЦСКАРоланд Гиголаев ждал шансов у Адвоката и Спаллетти, уже играл за две команды из Петербурга и после гола «Зениту» стал лучшим в «Амкаре».Без луча надежды. Наш корреспондент сходил на «домашний» матч «Луча-Энергии»Без луча надежды. Наш корреспондент сходил на «домашний» матч «Луча-Энергии»Что происходит в бывшей первой лиге, которая сегодня зовётся ФНЛ?ФНЛ. 26-й тур. «Тамбов» - «Шинник» и другие матчиРезультаты матчей 26-го тура первенства ФНЛ.Триллер в Астрахани, скандал в Хабаровске. Главные события 26-го тура ФНЛТриллер в Астрахани, скандал в Хабаровске. Главные события 26-го тура ФНЛ«Советский спорт» рассказывает о главных событиях очередного тура второй по силе футбольной лиги России.Новичок «Спартака» Фэшн Сакала выиграл Кубок африканский наций (U-20) в составе сборной ЗамбииЗамбийский форвард Фэшн Сакала, в феврале ставший игроком «Спартака», вместе с молодежной сборной страны стал победителем Кубка африканских наций (U-20).
Футбол
Константин Эрнст: Переговоры о покупке прав на ЧМ-2018 продолжаются
Футбол
Нимели и Самбу могут сыграть за «Спартак-2» с «Динамо»
Хоккей
Букмекеры считают ЦСКА фаворитом пятого матча серии с «Локомотивом»
Футбол
Вадим Васильев: Мы намерены сохранить Мбаппе, у него ДНК «Монако»
все новости
Спартак-2
Спартак-2календарьстатистика
Динамо
Динамокалендарьстатистика
Идриса Самбу
Идриса Самбувсе новости
Сильванус Нимели
Сильванус Нимеливсе новости
Фэшн Сакала
Фэшн Сакалавсе новости
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости