Нимели и Самбу могут сыграть за «Спартак-2» с «Динамо»
Новички «Спартака»
Идриса Самбу и Сильванус Нимели могут сыграть за вторую команду красно-белых в
матче 27-го тура ФНЛ с «Динамо».
Оба легионера занимались на тренировке команды Дмитрия Гунько в общей группе.
Напомним, португалец Самбу и либериец Нимели перешли в «Спартак» в зимнее трансферное окно.
Что касается форварда из Замбии Фэшна Сакалы, который стал в воскресенье в составе молодежной сборной своей страны обладателем Кубка африканских наций и вошел в символическую сборную турнира, то он присоединится к «Спартаку-2» в ближайшие дни.
Напомним, матч «Спартак-2» – «Динамо» пройдет 19 марта на «Открытие Арене» в Москве. Начало – 16:00 (мск).
Матч
Место и дата
19 марта 16:00, Открытие Арена, Онлайн-трансляция
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