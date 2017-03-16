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Агент Матича пытается продать его в «Барселону»

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Mundo DeportivoКомментарии

Как сообщает Mundo Deportivo, совсем недавно руководству «Барселоны» предложили приобрести полузащитника «Челси» Неманью Матича.

По информации источника, каталонский клуб занимается поиском замены Серхио Бускетса. Узнав об этом, представители сербского футболиста вышли на контакт с боссами сине-гранатовых, предложив услуги своего клиента.  Отмечается, что агент хавбека пытается заработать на его трансфере в каталонский клуб.

В нынешнем сезоне 28-летний серб провел во всех турнирах 29 матчей и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает Матича в 35 млн евро, а его контракт с «Челси» рассчитан до 2019 года.

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