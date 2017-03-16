Ринат Дасаев: «Динамо» играет в силовой футбол и делает ставку на оборону

Тренер вратарей «Спартака-2» Ринат Дасаев перед матчем 27-го тура ФНЛ с «Динамо» вспомнил, как играл с бело-голубыми.

«Матчи против московского «Динамо» – это всегда событие. Не удивительно, что у меня в памяти остались воспоминания о многих из них. И прежде всего почему-то запомнилась та встреча, в которой, увы, не удалось победить бело-голубых. Это было летом 1980 года в Петровском парке. В первом тайме Николай Толстых с пенальти и Валерий Газзаев с игры послали два мяча в мои ворота. Однако во втором наша команда проявила характер и спасла матч. Первый ответный гол забил Виктор Самохин, а второй, опять-таки с пенальти, Александр Мирзоян.

Что касается сегодняшнего «Динамо», воскресного соперника «Спартака-2», то это вполне добротная команда. Она играет, на мой взгляд, в силовой футбол и делает ставку прежде всего на крепкую оборону. Мы непременно разберем детально игру бело-голубых непосредственно в преддверии матча.

А матч этот наверняка получится напряженным и увлекательным. Да и как же может быть иначе, если у воскресной встречи такая длинная и содержательная предыстория! Не стоит забывать и о том, что нам предстоит встреча с лидером ФНЛ. Но мы, конечно же, будем настраиваться на победу. А одержать ее сможем при одном условии: если «Спартак-2» на трибунах «Открытие Арены» будут так же горячо поддерживать болельщики, как они делают это на играх нашей главной команды», – приводит слова Дасаева официальный сайт «Спартака».

Напомним, матч «Спартак-2» – «Динамо» пройдет 19 марта на «Открытие Арене» в Москве. Начало – 16:00 (мск).