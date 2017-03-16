Владимир Гомельский: ЦСКА ждет очень трудная игра против «Басконии»

Обозреватель «Советского спорта» Владимир Гомельский в своей конференции высказался о предстоящем матче регулярного чемпионата Евролиги между «Басконией» и ЦСКА.

– ЦСКА ждет очень трудная игра против «Басконии». Главное – остановить периметр противника, не дать разыграться Ларкину и компании. «Баскония» очень быстро переходит от защиты к нападению. Для ЦСКА важнейшим фактором будет игровая дисциплина – не терять своих подопечных при этих быстрых переходах. Еще важно всей пятерке участвовать в борьбе за отскок под своим щитом. «Баскония» много подбирает в нападении и трансформирует эти подборы в очки. Хотелось бы, чтобы Де Коло, Хиггинс, Теодосич, Джексон и Фридзон контролировали средний отскок, – написал Гомельский.

Матч пройдет в пятницу 17 марта, начало в 23.00 мск.

После 25 матчей москвичи занимают второе место в турнирной таблице, одержав 19 побед. Испанский клуб идет на пятой строчке – 14 побед и 11 поражений.