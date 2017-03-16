Садьо Мане: Клопп отказался приглашать меня в «Боруссию». После этого я не переставал работать

Полузащитник «Ливерпуля» Садьо Мане рассказал клубной пресс-службе, что мог стать игроком дортмундской «Боруссии». По словам футболиста, его переход в немецкий клуб не состоялся по решению наставника «красных» Юргена Клоппа, который на тот момент занимал пост главного тренера «шмелей».

«Прекрасно помню эту встречу. Мы много говорили о футболе. Клопп рассказывал мне, при какой схеме будет играть его «Боруссия», и дал понять, что я не вхожу в его планы. Но это нормальные вещи, такое может произойти с любым игроком. После этого я не переставал работать, очень много старался и шел к своей цели. Теперь мы вместе. Мы не вспоминаем тот разговор. Повторюсь, все это часть футбола. Глупо искать виноватого.

Прошлым летом тренер позвонил мне и попросил перейти в «Ливерпуль». Это был тот самый момент, когда я был готов к переезду. Теперь я в «Ливерпуле», и счастлив выступать за такой великий клуб», – сказал хавбек, слова которого приводит официальный сайт «красных».

В нынешнем сезоне 24-летний Садьо Мане провел во всех турнирах 27 матчей, забил 12 голов и отдал 8 голевых передач. Игрок сборной Сенегала перешел в «Ливерпуль» минувшим летом из «Саутгемптона» за 41 млн евро.