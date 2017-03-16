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Константин Эрнст: Переговоры о покупке прав на ЧМ-2018 продолжаются

Источник:  Р-СпортКомментарии

Генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст заявил, что канал продолжает переговоры о приобретении прав на трансляции матчей чемпионата мира 2018 года в России.

«Переговоры о покупке прав продолжаются. Не могу сказать, когда они будут завершены», – приводит «Р-Спорт» слова Эрнста.

Напомним, ранее стало известно о том, что российские телекомпании до сих пор не приобрели права на трансляции матчей домашнего чемпионата мира.

Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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