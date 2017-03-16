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Владимир Воробьев: В серии против СКА было тяжело, у «Динамо» есть проблемы

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Владимир Воробьев поделился мнением о пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина против СКА (0:2) и вылете из Кубка Гагарина.

- Тяжелая серия получилась, мы неплохо работали. Спасибо ребятам, болельщикам, которые поддерживали в разных городах. Было тяжело, есть проблемы. Нам грустно сегодня заканчивать, но дальше идет одна команда. Знаем чего не хватило: неравные составы, большинство подвело... Ребята бились, старались, терпели, но, к сожалению, проиграли.

- «Динамо» мало забивало. Что происходило с нападением?
- Это проблема, которую мы не смогли решить. Мы работали с игроками, заставляли лезть на пятак, работать с Коскиненом. Наверное, нужно было больше заставлять. Где-то удача отвернулась. 

- Перед матчем вы сказали, что будете сразу атаковать, но получилось иначе. Хоккеисты не выполнили установку? 
- Мы играли в Санкт-Петербурге. Я не должен был раскрывать карты. Мы хотели сыграть на контратаках сначала. В третьем периоде проигрывать стали, пошли активнее. 

- Как ощущали себя в роли главного тренера?
- Самое главное - я сегодня с вами познакомился, многих не знал. Мы понимали ответственность: работаем в серьезном клубе, задача всегда стоит победить. Я спокойно готовился, прекрасно понимал, что делать, - передает слова Воробьева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина СКА дома победил «Динамо» со счетом 2:0. За петербургский клуб отличились Никита Гусев и Илья Ковальчук.

После этой игры счет в серии стал 4-1 в пользу команды Олега Знарка. Армейцы в полуфинале Кубка Гагарина встретятся с победителем пары ЦСКА – «Локомотив». 

Матч

СКА - Динамо - 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Голы:

Гусев (Херсли), 34:33 (1:0). Ковальчук (Зуб, Каблуков), 39:18 (2:0).

Место и дата

16 марта 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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