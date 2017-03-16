Владимир Воробьев: В серии против СКА было тяжело, у «Динамо» есть проблемы

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Владимир Воробьев поделился мнением о пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина против СКА (0:2) и вылете из Кубка Гагарина.

- Тяжелая серия получилась, мы неплохо работали. Спасибо ребятам, болельщикам, которые поддерживали в разных городах. Было тяжело, есть проблемы. Нам грустно сегодня заканчивать, но дальше идет одна команда. Знаем чего не хватило: неравные составы, большинство подвело... Ребята бились, старались, терпели, но, к сожалению, проиграли.



- «Динамо» мало забивало. Что происходило с нападением?

- Это проблема, которую мы не смогли решить. Мы работали с игроками, заставляли лезть на пятак, работать с Коскиненом. Наверное, нужно было больше заставлять. Где-то удача отвернулась.



- Перед матчем вы сказали, что будете сразу атаковать, но получилось иначе. Хоккеисты не выполнили установку?

- Мы играли в Санкт-Петербурге. Я не должен был раскрывать карты. Мы хотели сыграть на контратаках сначала. В третьем периоде проигрывать стали, пошли активнее.



- Как ощущали себя в роли главного тренера?

- Самое главное - я сегодня с вами познакомился, многих не знал. Мы понимали ответственность: работаем в серьезном клубе, задача всегда стоит победить. Я спокойно готовился, прекрасно понимал, что делать, - передает слова Воробьева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина СКА дома победил «Динамо» со счетом 2:0. За петербургский клуб отличились Никита Гусев и Илья Ковальчук.

После этой игры счет в серии стал 4-1 в пользу команды Олега Знарка. Армейцы в полуфинале Кубка Гагарина встретятся с победителем пары ЦСКА – «Локомотив».