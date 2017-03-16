Ромелу Лукаку: Я могу стать лучшим форвардом мира, но для этого нужна соответствующая платформа

Форвард «Эвертона» Ромелу Лукаку сравнил себя с ведущими нападающими мира.

«Я смотрю на Суареса, Левандовски, Бензема, Кавани, – приводит The Daily Mail слова Лукаку. – Я не смотрю на остальных. Я наблюдаю за тем, что они делают в определенных моментах, и нахожу это интересным.

Я близок к ним. На 100 процентов я один из лучших форвардов премьер-лиги. Могу ли стать лучшим? Определенно да. Но для этого мне нужна платформа, чтобы это продемонстрировать. В этом случае мы говорим о Лиге чемпионов и других матчах такого уровня».

Напомним, в нынешнем сезоне 23-летний бельгиец забил 19 голов в 27 матчах премьер-лиги и возглавляет список бомбардиров турнира.