«Крылья Советов» заявили бывшего полузащитника киевского «Динамо»

Полузащитник Артем Громов внесен в заявочный список «Крыльев Советов» для участия в матчах, проводимых под эгидой РФС, сообщается на официальном сайте самарского клуба.

27-летний хавбек присоединился к «Крыльям» на правах свободного агента. Его предыдущим клубом было киевское «Динамо», за которое он в этом сезоне провел 12 матчей.

Громов может сыграть уже в матче 20-го тура РФПЛ против «Ростова», который пройдет 19 марта.











