Определились участники чемпионата России по ММА от Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге определились победители чемпионата Санкт-Петербурга - отборочного этапа чемпионата России по смешанному боевому единоборству (ММА), итоги которого прокомментировала Генеральный секретарь Союза ММА России Кристина Ваганова.

«Основное отличие чемпионата Санкт-Петербурга этого года,- это большее, чем в прошлом году, количество участников соревнований. Хочется отметить знаковый момент для ММА, как вида спорта. Несмотря на то, что текущий чемпионат Санкт-Петербурга проходил в те же сроки, что и отбор на чемпионат России по панкратиону, участников не стало меньше, наоборот, спортсмены продемонстрировали свой выбор в пользу чемпионата по ММА. Спортсмены видят будущее, перспективу в смешанном боевом единоборстве, демонстрируют интерес и профессиональное отношение к нашему виду спорта», - добавила Ваганова.

Путевки на чемпионат России завоевали:

до 56,7 кг - Абуев Ризван

до 61,2 кг - Магомедов Салман

до 65,8 кг - Абдулаев Магомед

до 70,3 кг - Чокуев Курбан

до 77,1 кг - Азизов Иса

до 84 кг - Амирханов Садрутдин

до 93 кг - Жумабаев Булaт

свыше 93 кг - Гольцов Сергей.