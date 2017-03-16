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Определились участники чемпионата России по ММА от Санкт-Петербурга

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В Санкт-Петербурге определились победители чемпионата Санкт-Петербурга - отборочного этапа чемпионата России по смешанному боевому единоборству (ММА), итоги которого прокомментировала Генеральный секретарь Союза ММА России Кристина Ваганова.

«Основное отличие чемпионата Санкт-Петербурга этого года,- это большее, чем в прошлом году, количество участников соревнований. Хочется отметить знаковый момент для ММА, как вида спорта. Несмотря на то, что текущий чемпионат Санкт-Петербурга проходил в те же сроки, что и отбор на чемпионат России по панкратиону, участников не стало меньше, наоборот, спортсмены продемонстрировали свой выбор в пользу чемпионата по ММА. Спортсмены видят будущее, перспективу в смешанном боевом единоборстве, демонстрируют интерес и профессиональное отношение к нашему виду спорта», - добавила Ваганова.

Путевки на чемпионат России завоевали: 
до 56,7 кг - Абуев Ризван 
до 61,2 кг - Магомедов Салман 
до 65,8 кг - Абдулаев Магомед 
до 70,3 кг - Чокуев Курбан
до 77,1 кг - Азизов Иса 
до 84 кг - Амирханов Садрутдин 
до 93 кг - Жумабаев Булaт 
свыше 93 кг - Гольцов  Сергей.

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Сергей Ващенко
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