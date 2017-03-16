«Факел»: У нас тоже есть свидетель, инцидент с Кимеровым был спровоцирован стюардессой

Директор волейбольного клуба «ФАКЕЛ» Николай Капранов прокомментировал заявление авиакомпании «Победа», которая ранее опровергла информацию о том, что игрок российского клуба Александр Кимеров был снят с рейса Самара – Москва.

«Мы с большим сожалением отнеслись к официальной позиции «Победы». Я не знаю, кто у них принимает такие решения, но считаю такую позицию непрофессиональной и вредной для самой авиакомпании. Вместо того, чтобы все сделать для урегулирования конфликта, руководство «Победы» продолжает нагнетать ситуацию. На лицо явное вранье стюардессы по поводу угроз и дебоша Александра на борту.

Волейбольный клуб «ФАКЕЛ» привык доказывать свою правоту на спортивной арене. Но если нас втянут в судебный процесс, однозначно, мы не ограничимся иском по возмещению морального ущерба Александру, а будем требовать изменения политики авиакомпании «Победа» по отношению к пассажирам, вплоть до приостановления ее деятельности.

У клуба «ФАКЕЛ» также есть комментарий очевидца – той самой девушки, которая согласилась уступить Александру место в самолете. Она сообщила нам, что инцидент был полностью спровоцирован стюардессой авиакомпании, и никакого дебоша и угроз от Кимерова не исходило», – сказал Капранов, слова которого приводит официальный сайт клуба.

Ранее стало известно, что 215-сантиметровый спортсмен не смог вылететь по указанному маршруту – игрок сначала попытался поменяться местами с другим пассажиром, но стюардесса «Победы» не дала ему это сделать, после чего Кимеров вытянул ноги в проход, что также не понравилось работникам авиакомпании. В результате на борт были вызваны сотрудники полиции, которые впоследствии и забрали Александра с рейса.