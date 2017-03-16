«Спартак» попытается приобрести Канга во время визита в Сербию

Бывший полузащитник «Ростова» Гуелор Канга, который ныне выступает за «Црвену Звезду», может вернуться в чемпионат России.

Как сообщает Supersport365, интерес к игроку сербского клуба проявляет московский «Спартак».

Отмечается, что руководство красно-белых планирует решить вопрос о трансфере 26-летнего хавбека во время визита в Сербию. Также сообщается, что минувшей зимой боссы «Црвены Звезды» отказались продавать полузащитника за 2 млн евро.

Отметим, что 25 марта «Спартак» и «Црвена Звезда» проведут товарищеский матч в Белграде.

В нынешнем сезоне Гуелор Канга провел во всех турнирах 19 матчей, забил 2 гола и отдал 14 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает футболиста в 2,50 млн евро, а его контракт с сербским клубом рассчитан до 2018 года.