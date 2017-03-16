Джо Харт: Мне очень нравится итальянский футбол, осообенно отношения фанатов и работа тренера

Голкипер «Торино» Джо Харт, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», рассказал о своем отношении к чемпионату Италии.

«Мне был оказан самый теплый прием. Очень благодарен болельщикам «Торино». Это просто фантастика. Конечно, я не забуду об этом, но сейчас я сконцентрирован на игре.

Серия А? Мне очень нравится итальянский футбол, особенно отношения фанатов и работа тренера», – приводит слова Харта Goal.

Ранее сообщалось, что «Сити» вернет игрока по окончании сезона и продаст его в другой клуб. Футболист покинул «Манчестер» из-за конфликта с наставником «горожан» Хосепом Гвардиолой, который возглавил клуб минувшим летом.

На данный момент в активе Харта за «Торино» 27 матчей.