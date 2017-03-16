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WESA запретила организациям с несколькими командами участвовать в турнирах ESL

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Организация World Esports Association запретила участвовать в турнирах ESL командам, которые принадлежат одному физическому или юридическому лицу.

Новое правило позволит уравнять возможности киберспортивных организаций и будет распространяться на все турниры ESL. Для решения этого вопроса владельцы организаций получат до полутора лет.

Это нововведение отразится на холдинге ESforce, который владеет организацией Virtus.pro и является совладельцем Natus Vincere и SK Gaming.

«Мы, как соучредители WESA, с самого начала выступали за то, чтобы правила на рынке киберспорта были прозрачные и понятные. На недавнем совещании участников WESA в Катовице я от лица Virtus.pro проголосовал за внедрение правил в текущей редакции. Уверен, что это важный шаг для индустрии в целом, который сделает организацию WESA сильнее в долгосрочной перспективе», — прокомментировал новый регламент генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин.

World Esports Association была основана в мае 2016 года. В организацию входят восемь киберспортивных клубов (Fnatic, Natus Vincere, EnVyUS, Virtus.pro, G2 Esports, Faze, MouseSports, Ninjas in Pyjamas) и компания ESL, которая занимается организацией турниров.

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