Букмекеры считают, что «Рома» и «Лион» вновь выдадут голевую феерию
Букмекерские конторы выставили котировки на ответную встречу 1/8 финала Лиги Европы, в которой «Рома» примет «Лион».
Победа римского клуба в основное время оценивается коэффициентом 1,67, тогда как виктория французской команды идет за 4,36.
За ничью букмекеры предлагают 4,49.
Игра начнется в 23:05 мск.
Напомним, первый матч завершился победой «Лиона» со счетом 4:2.
Матч
Место и дата
16 марта 23:05, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически