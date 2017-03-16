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Рональд Куман – о словах Лукаку: Если «Эвертон» – не клуб с большими амбициями, то я – не тренер

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман остался недоволен высказыванием форварда «ирисок» Ромелу Лукаку, который намекнул, что в мерсисайдском клубе ему будет тяжело войти в число лучших нападающих мира.

«Конечно, меня не устраивает его позиция. Если «Эвертон» не является клубом с большими амбициями, то я – не тренер. 

Мы разговаривали сегодня утром, и я могу понять его, но если игрок правильно готовиться к матчу, он обязательно забьет. Мы знаем, что Лукаку является одним из лучших нападающих планеты. Все, что не касается футбола, решит руководство клуба.

Хочу обратиться к каждому футболисту нашей команды со следующим заявлением: «Эвертон» вместе с тренерским штабом пытается достичь поставленных целей. Клуб прогрессирует изо дня в день, строит новый стадион, а в нашей команде достаточно игроков мирового класса. Разве этого мало? 

Не боюсь того, что Лукаку может уйти, поскольку у него еще два года по контракту. Да, в футболе может произойти всякое, но вы должны уважать свой контракт. Да, есть вещи, которые мне не нравятся, особенно это касается некоторых цитат, но я не собираюсь выводить Лукаку из команды.

Его будущее? Этот вопрос лучше задать руководству. Для меня важно, чтобы игрок был предан клубу, болельщикам и старался помочь. Остальное меня не интересует», – сказал голландский специалист, слова которого приводит Goal.

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