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Красич продлил контракт с «Лехией» (фото)

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Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич подписал новое соглашение с польской «Лехией», сообщается на официальном сайте клуба из Гданьска.

Контракт с 32-летним сербом рассчитан до 30 июня 2019 года. Предыдущее соглашение хавбека с «Лехией» истекало в конце нынешнего сезона.

В «Лехию» Красич перешел в августе 2015 года. Помимо этого клуба и ЦСКА полузащитник защищал цвета «Ювентуса», «Фенербахче» и «Бастии».



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