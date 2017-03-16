Красич продлил контракт с «Лехией» (фото)
Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич подписал новое соглашение с польской «Лехией», сообщается на официальном сайте клуба из Гданьска.
Контракт с 32-летним сербом рассчитан до 30 июня 2019 года. Предыдущее соглашение хавбека с «Лехией» истекало в конце нынешнего сезона.
В «Лехию» Красич перешел в августе 2015 года. Помимо этого клуба и ЦСКА полузащитник защищал цвета «Ювентуса», «Фенербахче» и «Бастии».
Wszystko o nowym kontrakcie Milosa Krasicia: https://t.co/Uiy7jkVSI7 pic.twitter.com/4JVXrE70rb— Lechia Gdańsk SA (@LechiaGdanskSA) 16 марта 2017 г.
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