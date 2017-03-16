«Динамо»: Айда все на игру со «Спартаком-2», Сапета обещает, что будет жарко! (видео)

На официальной странице московского «Динамо» в Instagram появилось сообщение, посвященное предстоящему матчу со «Спартаком-2» в рамках 27-го тура ФНЛ.

Столичный клуб выложил видео-ролик, на котором полузащитник Александр Сапета якобы жарит шашлык, а потом машет рукой и говорит: «Ладно, в воскресенье пожарю».

Далее показывают гол, который Сапета забил «Спартаку-2» в матче первого круга. Тогда футболист «Динамо» отпраздновал его жестом, будто он крутит на вертеле шашлык.

При этом, в видео-ролик вставлена песня Сергея Трофимова, в которой присутствуют слова: «А впереди еще три дня и три ночи, и шашлычок под коньячок вкусно очень».

Напомним, игра между командами состоится 19 марта на стадионе «Открытие Арена» и стартует в в 16:00 мск.