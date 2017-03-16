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Владимир Кречин назначен генменеджером «Куньлуня»

Источник:  ХК «Куньлунь Ред Стар»Комментарии

Владимир Кречин назначен генеральным менеджером «Куньлунь Ред Стар», сообщается на официальном сайте китайской команды.

До этого Кречин занимал должность спортивного директора клуба. Ранее стало известно, что новым главным тренером «Куньлуня» стал канадский специалист Майк Кинэн, сменивший на этом посту Владимира Юрзинова-младшего.

В этом сезоне «Куньлунь» дебютировал в КХЛ и вышел в плей-офф, где в первом раунде уступил в серии магнитогорскому «Металлургу» со счетом 1-4.





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