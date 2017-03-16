«Сельта» уже выбивала российский клуб в еврокубковом плей-офф

Сегодня в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Краснодар» дома сыграет с испанской «Сельтой». Начало – в 21.00 (мск).

С представителями Испании наши команды встречались чаще, чем с другими – 80 матчей: 20 побед, 19 ничьих, 41 поражение, разница мячей – 82:135. Дома статистика значительно лучше: 13 побед, 15 ничьих, 14 поражений, разница мячей – 49:51.

«Краснодар» сыграл с испанцами три матча: победа и два поражения. Отметим, что «быки» уже проходили испанский клуб в плей-офф – в 4-м квалификационном раунде Лиги Европы-2014/15 был обыгран «Реал Сосьедад» (3:1 по сумме двух матчей).

«Сельта» уже попадалась нашим клубам в плей-офф еврокубков. В 1/16 финала Кубка УЕФА-2006/07 «Спартак» проиграл с общим счетом 2:3.

Напомним, первый матч в Испании завершился победой «Сельты» – 2:1.