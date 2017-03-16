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Российские клубы проиграли «МЮ» в гостях только один матч из четырех

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» в гостях сыграет с английским «Манчестер Юнайтед». Начало – в 23.05 (мск).

Статистика противостояния России и Англии в еврокубках следующая: 16 побед, 20 ничьих, 30 поражений, разница мячей – 62:91. Статистика в гостях: 4 победы, 11 ничьих, 19 поражений, разница мячей – 27:59.

Для российского клуба этот матч станет десятым с «МЮ». В предыдущих девяти наши команды добились одной победы (в серии пенальти), семь раз сыграли вничью и потерпели два поражения, разница мячей – 7:9.

Матчи российских клубов в гостях с «МЮ»
Кубок УЕФА-1992/93. «МЮ» – «Торпедо» – 0:0
Кубок УЕФА-1995/96. «МЮ» – «Ротор» – 2:2
Лига чемпионов-2009/10. «МЮ» – ЦСКА – 3:3
Лига чемпионов-2015/16. «МЮ» – ЦСКА – 1:0

Напомним, первый матч в Ростове-на-Дону завершился вничью – 1:1.

Голосование: Кто из российских клубов пройдет в 1/4 финала Лиги Европы?

Матч

Манчестер Юнайтед - Ростов

Место и дата

16 марта 23:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция

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