Российские клубы проиграли «МЮ» в гостях только один матч из четырех
Сегодня в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» в гостях сыграет с английским «Манчестер Юнайтед». Начало – в 23.05 (мск).
Статистика противостояния России и Англии в еврокубках следующая: 16 побед, 20 ничьих, 30 поражений, разница мячей – 62:91. Статистика в гостях: 4 победы, 11 ничьих, 19 поражений, разница мячей – 27:59.
Для российского клуба этот матч станет десятым с «МЮ». В предыдущих девяти наши команды добились одной победы (в серии пенальти), семь раз сыграли вничью и потерпели два поражения, разница мячей – 7:9.
Матчи российских
клубов в гостях с «МЮ»
Кубок УЕФА-1992/93. «МЮ» – «Торпедо» – 0:0
Кубок УЕФА-1995/96. «МЮ» – «Ротор» – 2:2
Лига чемпионов-2009/10. «МЮ» – ЦСКА – 3:3
Лига чемпионов-2015/16. «МЮ» – ЦСКА – 1:0
Напомним, первый матч в Ростове-на-Дону завершился вничью – 1:1.
Матч
Место и дата
16 марта 23:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция