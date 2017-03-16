Болельщики М19 встретились с игроками в новой студии LCL
Болельщики команды М19 по League of Legends встретились с игроками в новой студии Континентальной лиги.
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Болельщики команды М19 по League of Legends встретились с игроками в новой студии Континентальной лиги.