Сергей Гимаев: Причем здесь гений Бердыева, если «Манчестер Юнайтед» сильнее «Ростова»

Сегодня, 16 марта, накануне ответного матча Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» - «Ростов» известный спортивный комментатор рассказал «Советскому спорту» о шансах соперников на успех.

- Сергей Наильевич, сегодня после хоккея вы будете смотреть футбол по телевизору? Букмекеры не верят в победу «Ростова» над «МЮ»…

- Я думаю, «МЮ» выиграет. ЖозеМоуринью невероятно амбициозный тренер. Он уже заявлял, как важен будет этот трофей для его команды в этом сезоне, тем более, «МЮ» упустил шансы завоевать титул чемпиона Англии. К тому же, два ключевых игрока у «Ростова» играть не будут. «МЮ» должен победить.

- А как же тренерский гений Курбана Бердыева?

- Заканчивайте историю про тренерский гений. Если у «МЮ» команда объективно сильнее, чем у «Ростова», не надо строить иллюзий насчет тренерской гениальности, - заявил Сергей Гимаев.

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