Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  СКА0 : 0Динамо Москва
Футбол  Краснодар- : -Сельта
Футбол  Рома- : -Лион
Хоккей  ЦСКА0 : 0Локомотив
Баскетбол  Панатинаикос- : -Реал
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Ростов
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Гимаев: Причем здесь гений Бердыева, если «Манчестер Юнайтед» сильнее «Ростова»

Руслан Карманов
Руслан Карманов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня, 16 марта, накануне ответного матча Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» - «Ростов» известный спортивный комментатор рассказал «Советскому спорту» о шансах соперников на успех.

- Сергей Наильевич, сегодня после хоккея вы будете смотреть футбол  по телевизору? Букмекеры не верят в победу  «Ростова» над «МЮ»…
- Я думаю, «МЮ» выиграет. ЖозеМоуринью невероятно амбициозный тренер. Он уже заявлял, как важен будет этот трофей для его команды в этом сезоне, тем более,  «МЮ» упустил шансы завоевать титул чемпиона Англии. К тому же, два ключевых игрока у «Ростова» играть не будут. «МЮ» должен победить.

- А как же тренерский гений Курбана Бердыева?
- Заканчивайте историю про тренерский гений. Если у «МЮ» команда объективно сильнее, чем у «Ростова», не надо строить иллюзий насчет тренерской гениальности, - заявил Сергей Гимаев.

Полную версию интервью с Сергеем Гимаевым читайте на сайте «Совспорта»

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Футбол
«Крылья Советов» заявили бывшего полузащитника киевского «Динамо»
Футбол
Ромелу Лукаку: Я могу стать лучшим форвардом мира, но для этого нужна соответствующая платформа
Футбол
Малагасиец Ахмад Ахмад избран новым главой Африканской конфедерации футбола
Футбол
Константин Эрнст: Переговоры о покупке прав на ЧМ-2018 продолжаются
все новости