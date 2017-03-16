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Сергей Гимаев: Кинэн пришел в «Куньлунь», чтобы в сборной Китая появились канадцы

Руслан Карманов
Руслан Карманов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня, 16 марта, известный комментатор прокомментировал назначение  на пост главного тренера китайского клуба КХЛ «Куньлунь» известного канадского тренера Майка Кинэна.

- Сергей Наильевич, китайский клуб КХЛ «Куньлунь» возглавил легендарный канадец Майк Кинэн. Как прикажете к этому относиться?

- Нормально. Понимаю, почему это произошло. Все логично. Команда создана, дворец спорта – есть, инфраструктура имеется. Однако этот сезон показал, что для укрепления боеспособности сборной Китая к домашним Олимпийским играм-2022 придется натурализовать много сильных хоккеистов. Их можно взять в достаточном количестве только в Северной Америке.

- Железный Кинэн, своего рода, форпост канадского хоккея в Поднебесной…

- Он сможет классных молодых североамериканских игроков, которые получат китайское гражданство. В России нет столько высококлассных игроков, чтобы могли ими разбрасываться, - заявил Гимаев.

«Куньлунь» в первом раунде плей-офф проиграл «Магнитке» со счетом 1:4 в серии. После чего тренер Владимир Юрзинов-младший сообщил об отставке.

Напомним, что последней командой Кинэна был магнитогорский «Металлург». Он является единственным тренером, который выиграл и Кубок Гагарина, и Кубок Стэнли. 67-летний специалист выиграл Кубок Гагарина с «Магниткой» в 2014 году.

Полную версию интервью с Сергеем Гимаевым читайте на сайте «Совспорта»

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