Сергей Гимаев: С Александром Радуловым ЦСКА был сильнее

Сегодня, 16 марта, накануне пятого матча 1/2 финалаплэй-офф КХЛ ЦСКА-Локомотив (Ярославль) известный комментатор ответил на вопросы «Советского спорта» о шансах соперников на успех и вспомнил добрым словом Александра Радулова.

- Сергей Наильевич, ничейный счет в серии ЦСКА – «Локомотив» - 2:2 вас не удивляет?

- Этот счет говорит о недооценке «Локомотива» и переоценке ЦСКА. Армейцам весь сезон не хватало креатива в атаке, и сейчас нет никакого преимущества перед ярославцами. Потому что большинства у ЦСКА нет. Это будет серьезная серия. Преимущество родной площадки может сыграть на руку армейцам в этой серии.

- Без Александра Радулова ЦСКА выглядит слабее, чем в плэй-офф прошлого сезона?

- ЦСКА весь нынешний сезон слабее без Радулова. Потому что этот игрок мог сделать момент из ничего. При розыгрыше большинства он создавал бешеный креатив. Звездный хоккеист! Тем не менее, у ЦСКА шансов на победу в серии не меньше, чем у «Локомотива», - заявил Гимаев.

Букмекерские конторы выставили котировки на пятую встречу 1/2 финала плей-офф КХЛ в Западной конференции, в которой ЦСКА примет «Локомотив».Победа армейцев в основное время оценивается коэффициентом 1,78, тогда как виктория ярославцев идет за 4,00.

За ничью букмекеры предлагают 4,04.Игра в Москве начнется в 19:30 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

Полную версию интервью с Сергеем Гимаевым читайте на сайте «Совспорта»