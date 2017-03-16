Сергей Гимаев: Не думаю, что в «Динамо» все держится на Орешкине

Сегодня, 16 марта, накануне пятого матча 1/2 финала плей-офф КХЛСКА –Динамо (Москва) известный комментатор ответил на вопросы «Советского спорта» о шансах соперников на успех.

- Какой матч сегодня вы будете комментировать? СКА - «Динамо (Москва) или ЦСКА – «Локомотив» (Ярославль)?

- В Москве буду комментировать матч в Питере. Прекрасно знаю все команды КХЛ, но сегодня работаю на этой игре. Шансы на победу в серии у СКА выше. Проблемы «Динамо» очевидны. Прежде всего, отсутствие креативного нападения. Команда мало создает голевых моментов. Питер – раскатился, играет неплохо.

- Наставник «Динамо» Сергей Орешкин заболел, и на пятом матче серии работать не будет. Выходит, у «Динамо» вообще дело швах?

- Не думаю, что в «Динамо» все держится на тренере Орешкине. Он, действительно, отличный специалист, но я не сторонник нарекать команды именами тренеров, скажем, команда Тихонова или команда Знарка. «Динамо» - сильный клуб, потому что это «Динамо». В этой команде очень опытные защитники и вратарь. Динамовцы будут бороться в любой ситуации, с главным тренером на скамейке или без него, – заявил Гимаев.

Полную версию интервью с Сергеем Гимаевым читайте на сайте «Совспорта».