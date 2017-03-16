Томас Тухель: Советую Пулишичу не читать газет, даже когда дела идут не самым лучшим образом

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель отметил роль в стане немецкого клуба полузащитника Кристиана Пулишича, которым, как сообщает пресса, интересуется «Бавария».

«Мы очень рады развитию Пулишича, но здесь важно не забывать о том, что этот игрок может помочь молодежной команде. К тому же, он отлично вписывается в основной состав, а учитывая огромное количество травм, Кристиан становится неотъемлемой частью нашего коллектива.

Советую ему не читать газет, даже когда дела идут не самым лучшим образом», – сказал немецкий специалист, слова которого приводит Goal.

Контракт 18-летнего Пулишича с «Боруссией» рассчитан до 2020 года. В нынешнем сезоне хавбек провел 30 матчей, забил 5 голов и отдал 9 голевых передач.