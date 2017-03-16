«Краснодар» – «Сельта». Стартовые составы

читайте также

«Краснодар» – «Сельта». Онлайн В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Краснодар» сыграет с «Сельтой».

Российские клубы трижды выходили в четвертьфинал Лиги Европы за последние девять лет После победы «Зенита» в Кубке УЕФА в 2008-м году лучшим достижением российских клубов является выход в четвертьфинал.

Российские клубы проиграли «МЮ» в гостях только один матч из четырех Сегодня в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» в гостях сыграет с английским «Манчестер Юнайтед». Начало – в 23.05 (мск).

«Сельта» уже выбивала российский клуб в еврокубковом плей-офф Сегодня в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Краснодар» дома сыграет с испанской «Сельтой». Начало – в 21.00 (мск).

Букмекеры считают, что «Рома» и «Лион» вновь выдадут голевую феерию Букмекерские конторы выставили котировки на ответную встречу 1/8 финала Лиги Европы, в которой «Рома» примет «Лион».

Андрей Червиченко: «Краснодару» не хватит сил пройти «Сельту» Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и «Сельтой».

Андрей Червиченко: «Ростов» не пройдет «МЮ», он и так уже прыгнул выше головы Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Ростовом».

Станислав Черчесов посетит матч «МЮ» – «Ростов» Главный тренер сборной России Станислав Черчесов приktntk в Манчестер, где сегодня состоится ответный матч 1/8 Лиги Европы между «МЮ» и «Ростовом».

«Краснодар» намерен расстаться с Торбинским и Быстровым Полузащитники «Краснодара» Дмитрий Торбинский и Владимир Быстров могут вскоре покинуть команду, сообщает Life.

Букмекеры считают, что у «Ростова» нет шансов в матче с «Манчестер Юнайтед» Букмекерские конторы выставили котировки на ответную встречу 1/8 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Ростовом».

Букмекеры отдают небольшое преимущество «Краснодару» в матче с «Сельтой» Букмекерские конторы выставили котировки на ответную встречу 1/8 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и «Сельтой».

Фанаты Спаллетти не помогут. Чем интересны другие матчи Лиги Европы «Советский спорт» рассказывает о главных интригах в матчах Лиге Европы, где нет наших команд.

«Если у «Ростова» получится пройти «МЮ» – это будет праздник» Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц надеется на чудо в ответном матче 1/8 финала Лига Европы с «Манчестер Юнайтед».

«Дальше без нас». Ловчев – о «Краснодаре» и «Ростове» в Лиге Европы Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – об ответных матчах российских клубов в Лиге Европы.

Дмитрий Сенников: «Локомотив» любит преподносить сюрпризы Экс-защитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников оценил шансы железнодорожников в матче со «Спартаком» в рамках 20-го тура РФПЛ.

«Краснодар» без Смолова - что «Монако» без Фалькао. Колонка Сергея Микулика Еврофеерия продолжается - и мы все еще там. «Монако» прошел «Манчестер Сити» без Фалькао, сегодня «Краснодар» попробует одолеть «Сельту».

Трагедия с болельщиками «Спартака». Пока вы спали (видео) «Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях в российском футболе.

Куратор «Ростова»: Наши шансы на выход в четвертьфинал Лиги Европы – 50 на 50 Первый заместитель губернатора Ростовской области, куратор «Ростова» Игорь Гуськов оценил шансы российского клуба в матче с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы.

Бывший владелец «Портсмута»: Напряженный график «Манчестер Юнайтед» может сыграть на руку «Ростову» Бывший владелец британского «Портсмута» Роман Дубов оценил шансы «Ростова» в матче с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы.