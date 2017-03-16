«Краснодар» – «Сельта». Стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Сельты» на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, который состоится сегодня на домашней арене «быков» и стартует в 21.00 мск.
«Краснодар»: Синицын, Налдо, Мартынович, Гранквист, Газинский, Подберезкин, Рамирес, Вандерсон, Классон, Перейра, Каборе.
Запасные: Крицюк, Мамаев, Жигулев, Калешин, Лаборде, Жоазиньо, Петров.
«Сельта»: Альварес, Мальо, Фонтас, Радоя, Эрнандес, Гвидетти, Аспас, Систо, Васс, Хони, Кабраль.
Запасные: Вильяр, Бонгонда, Бовю, Хосабед, Гомес, Ронкалья, Росси.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
Добавим, что первая игра завершилась домашней победой «Сельты» со счетом 2:1.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически