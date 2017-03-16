Данис Зарипов: В серии с «Барысом» мы отдали все силы

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Данис Зарипов подвел итог серии второго раунда Кубка Гагарина, которую уральский клуб выиграл со счетом 4-0.

- В первую очередь хочу поздравить всех болельщиков «Металлурга» с победой! Всех, кто за нас болел и переживал у экранов телевизоров. Всех, кто смог приехать поддержать нас в Астану. Мы чувствовали вашу поддержку - спасибо! Мы вместе сделали еще один шаг в плей-офф и идем дальше. Что касается эмоций, то мы отдали все силы. Последняя игра, пожалуй, была сложной – моменты вроде бы есть, а шайба в ворота не шла. И «Барыс» сдаваться не хотел, бился до последнего. К счастью, нам повезло больше. Серия завершилась со счетом 4:0. Несмотря на сухой счет, все игры были интересными и напряженными. В составе «Барыса» много опытных ребят. Всем известно, как сильно у них играют легионеры, - сказал Зарипов.

В финале Восточной конференции «Магнитка» встретится с победителем пары «Авангард» - «Ак Барс».







