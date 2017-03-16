Российские клубы трижды выходили в четвертьфинал Лиги Европы за последние девять лет

После победы «Зенита» в Кубке УЕФА в 2008-м году лучшим достижением российских клубов является выход в четвертьфинал.

Три клуба доходили до этой стадии Лиги Европы, на которой и останавливались. В сезоне-2010/11 в четвертьфинал пробился «Спартак». Уступил «Порту» – 3:10 по сумме двух матчей. В сезоне-2012/13 – «Рубин» («Челси» – 4:5). В сезоне-2014/15 – «Зенит» («Севилья» – 3:4).

Также ЦСКА выходил в четвертьфинал Лиги чемпионов в сезоне-2009/10, где уступил «Интеру» – 0:2.

Напомним, сегодня пробиться в 1/4 финала Лиги Европы могут «Ростов» (первый матч с «МЮ» – 1:1) и «Краснодар» (первый матч с «Сельтой» – 1:2).