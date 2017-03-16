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Задолженность «Ростова» составляет 360 миллионов рублей

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает официальный сайт правительства Ростовской области, общая задолженность донского клуба, включая налоги и премиальные игрокам и тренерам, составляет 360 миллионов рублей.

«Основная причина долгов в том, что в предыдущие годы доходы клуба и расходы не были сбалансированы, расходы в значительной мере превышали доходы. Задолженность имела тенденцию увеличения. И только с июля 2016 года удалось существенно переломить ситуацию. 

Сейчас идет тенденция к снижению долгов. В планах – задолженность по налогам и премиальным по 2016 году закрыть до конца апреля», – заявил первый замглавы региона Игорь Гуськов.

Отметим, что сегодня «Ростов» сыграет ответный матч с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится на стадионе «Олд Траффорд» и стартует в 23.05 мск.

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