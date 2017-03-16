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Флойд Мэйвезер: Поражен условиями, созданными для бокса в Чечне, и тем, как все занимаются

Источник:  ТАССКомментарии

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мэйвезер, который совсем недавно объявил о возвращении на профессиональный ринг, оценил бойцовский клуб «Ахмат», который располагается в Чечне.

«Мои лучшие друзья живут в Москве. Уже находясь в столице России, я решил приехать в Чечню. Я знаю, что здесь занимаются хорошие бойцы, и хотел увидеть, в каких условиях проходит их подготовка. Скажу честно, я поражён условиями, созданными в Чечне для бокса, и тем, как все занимаются.

Конечно, техника, которой пользуются на тренировках, отличается немножко от США, но в целом здесь созданы все условия для успеха бойцов, я в восторге. Я не ожидал увидеть подобное.

Безусловно, план будущих действий мне надо будет согласовать со своей командой и друзьями, но мы собираемся вернуться и планируем привезти с собой лучших американских тренеров по боксу и лучших тренеров из UFC. Думаю, это будет способствовать тому, чтобы чеченские бойцы смогли получить еще более высокий уровень для тренировок», – цитирует Мейвезера ТАСС.

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