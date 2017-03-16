Арсен Хубулов: «Анжи» нужно время, чтобы сыграться

Новичок «Анжи» Арсен Хубулов рассказал, почему команда неудачно начала весеннюю часть чемпионата России.

⁃ Старт в этом году у команды не совсем удался. Какие этому могут быть причины, на твой взгляд?

⁃ У нас новая команда. Поэтому требуется какое-то время, чтобы футболисты сыгрались. С другой стороны, конечно, мы не должны были проигрывать во всех трех играх. В первых двух матчах мы имели преимущество. Во встрече со «Спартаком» инициативой не владели, приходилось обороняться, но были подходы к штрафной площади соперника. Жаль, что не забили. Надо забыть эти игры и готовиться к предстоящему поединку, который для нас очень важен.



⁃ Твой дебют в составе «Анжи» состоялся в кубковой встрече в Уфе. В составе «Алании» и «Кубани» ты дважды доходил до финала. Был шанс добиться победы над «Уфой»?

⁃ Очень рассчитывал, что побьемся за кубок. К сожалению, наша команда не реализовала все то, о чем говорил нам главный тренер Александр Григорян. В данный момент все мысли связаны с чемпионатом и игрой против «Оренбурга».

⁃ Как оцениваешь свое состояние? Успел набрать форму во время зимней подготовки?

⁃ Сейчас чувствую себя хорошо. Хочу принести «Анжи» как можно больше пользы. Сборы были тяжелые. Я готовился с другой командой, было непонятно на счет моего футбольного будущего и очень рад, что затем перешел в «Анжи».





