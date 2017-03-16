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Илья «Lil» Ильюк: Cейчас Visage стал сильнее, чем прежде

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Игрок команды Virtus.pro Илья «Lil» Ильюк рассказал об изменении талантов и параметров Visage в патче 7.03 для Dota 2.

«Cейчас Visage стал сильнее, чем прежде, но все также остается весьма ситуационным персонажем в данной мете. +100/50/0 hp у птиц и +5% получаемого опыта с таланта на 10 уровне — это просто небольшие приятные улучшения. Они вовсе не решают его проблемы как саппорта. Он все также остается относительно слабым лайнером — не мобильным, медленным и жадным персонажем. Фамильярами все также сложно сплитить, если нет героя рядом, потому что есть вероятность, что их запросто убьет любой герой с АОЕ скиллами. К тому же, раньше герой был весьма популярен в связке с Drоw Ranger. Сейчас же все по-другому, и эта стратегия почти не работает. Появится ли герой на просцене? Я думаю, его пикрейт повысится примерно на 1%», — сказал Илья.

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