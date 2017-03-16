Московское «Динамо» в гостях обыграло «Аркас» в первом матче «раунда 12» Лиги чемпионов
Волейболисты московского «Динамо» в матче «раунда 12» плей-офф Лиги чемпионов одержали гостевую победу над турецким «Аркасом».
Встреча между командами завершилась со счетом 3:0. Ответный матч состоится 21 марта в Москве.
Отметим, что победитель этого противостояния за место в «Финале четырех» поспорит либо с турецким «Стамбулом ББСК», либо с немецким «Берлином». В первой игре победителем вышел представитель Турции (3:2).
Мужчины
Лига чемпионов. Плей-офф
«Раунд 12»
«Аркас» (Измир, Турция) – «Динамо» (Москва, Россия) – 0:3 (20:25, 17:25, 16:25).
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