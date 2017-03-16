Официально: Тимощук вошел в тренерский штаб «Зенита»

Экс-футболист «Зенита» Анатолий Тимощук продолжит карьеру в тренерском штабе сине-бело-голубых в качестве помощника Мирчи Луческу, сообщает официальный сайт петербургского клуба.

Соглашение с 37-летним украинцем рассчитано на 2 года.

Напомним, 20 ноября 2016 года Тимощук покинул «Кайрат» в связи с окончанием действия контракта. Анатолий выступал за казахский клуб с июля 2015 года, перейдя из петербургского «Зенита». В составе команды из Алматы полузащитник стал обладателем Кубка и Суперкубка Казахстана. В сезоне-2016 Тимощук провел 24 матча в чемпионате Казахстана и забил один гол.

Тимощук выступал за «Зенит» с 2007-го по 2009-й и с 2013-го по 2015 годы. В составе сине-бело-голубых экс-полузащитник стал двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.