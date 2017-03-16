Алексей Герасименко: В матче «МЮ» – «Ростов» шансы 60 на 40 в пользу англичан

Бывший нападающий сборной России Алексей Герасименко поделился ожиданиями от ответной встречи 1/8 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Ростовом».

Напомним, первая игра завершилась со счетом 1:1.

- Как и говорил перед первой встречей: шансы 60/40 в пользу «Манчестера». Даже в нынешней ситуации. Конечно, то что на поле не будет Калачева и Гацкана это минус. Но, думаю, что в Манчестере будет равная игра. Единственное что нужно отметить: у «МЮ» футболисты индивидуально посильнее будут. И в каких-то эпизодах это скажется. Например, как в первой игре, когда Ибрагимович поставил корпус, сумел проткнуть мяч на Мхитаряна, который забил. Думаю, что подобные, не командные а именно индивидуальные действия могут и решить судьбу встречи. Игра будет напряженная, равная, но, думаю что МЮ будет иметь преимущество, и скорее всего они пройдут. Но максимум выиграют в один мяч: такого что манкунианцы «порвут Ростов» - этого не будет. Хотя все возможно: имею в виду что и «Ростов» в принципе может дальше пройти. В первой встрече, поначалу со стороны «Ростова» была какая-то нервозность, но потом они вернулись в игру. Но и поле было безобразным – а это нивелирует мастерство. В целом же я бы не говорил что «Манчестер» выглядел сильнее. В индивидуальных действиях, в эпизодах - это да, было. Но в командной игре «Ростов» ничем не уступил, - цитирует Герасименко Rusfootball.info.

Игра в Манчестере начнется в 23:05 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.











