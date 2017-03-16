СКА обыграл «Динамо» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Илья Ковальчук: У меня далеко не волшебная клюшка. Последние матчей семь. Много бросал, но не забивал

Нападающий СКА Илья Ковальчук поделился мнением о пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина против «Динамо» (2:0) и выходе в полуфинал Кубка Гагарина.