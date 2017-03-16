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СКА обыграл «Динамо» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина СКА дома победил «Динамо» со счетом 2:0.

За петербургский клуб отличились Никита Гусев и Илья Ковальчук. После этой игры счет в серии стал 4-1 в пользу команды Олега Знарка.

СКА вырубил Еременко, добил «Динамо» голом фехтовальщика и вышел в финал!

Армейцы в полуфинале встретятся с победителем пары ЦСКА – «Локомотив». 

Матч

СКА - Динамо - 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Голы:

Гусев (Херсли), 34:33 (1:0). Ковальчук (Зуб, Каблуков), 39:18 (2:0).

Место и дата

16 марта 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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