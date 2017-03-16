СКА обыграл «Динамо» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина
В пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина СКА дома
победил «Динамо» со счетом 2:0.
За петербургский клуб отличились Никита Гусев и Илья Ковальчук. После этой игры счет в серии стал 4-1 в пользу команды Олега Знарка.
СКА вырубил Еременко, добил «Динамо» голом фехтовальщика и вышел в финал!
Армейцы в полуфинале встретятся с победителем пары ЦСКА – «Локомотив».
Матч
СКА - Динамо - 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
Голы:
Гусев (Херсли), 34:33 (1:0). Ковальчук (Зуб, Каблуков), 39:18 (2:0).
Место и дата
16 марта 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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