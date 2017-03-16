Олег Знарок: Дацюк и Войнов пока не готовы
Главный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением
о пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина против «Динамо» (2:0) и
выходе в полуфинал Кубка Гагарина.
- Тяжелая серия, нас с победой в ней.
- Вы анонсировали появление в пятом матче Дацюка и Войнова, но не было ни одного, ни второго.
- Они пока не готовы.
- Что произошло между вами и Скопинцевым? (Андрей Скопинцев устроил перепалку во время рукопожатий на льду после матча - Прим.ред.)
- А что произошло?
- Вы не пожали ему руку, он что-то вам сказал.
- Ну это ведь наши проблемы. Зачем я буду рассказывать.
- После поражения в первом матче серии с «Динамо» вы сказали, что на СКА отразился длинный перерыв. Перед финалом конференции у вас неделя – что вы сделаете, чтобы начать его не с поражения?
- Мы на один выходной меньше команде дали, - передает слова Знарка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина СКА
дома победил «Динамо» со счетом 2:0. За петербургский клуб отличились Никита
Гусев и Илья Ковальчук.
После этой игры счет в серии стал 4-1 в пользу команды Олега Знарка. Армейцы в полуфинале Кубка Гагарина встретятся с победителем пары ЦСКА – «Локомотив».
Матч
СКА - Динамо - 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
Голы:
Гусев (Херсли), 34:33 (1:0). Ковальчук (Зуб, Каблуков), 39:18 (2:0).
Место и дата
16 марта 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция