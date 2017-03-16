Микко Коскинен: Соперник СКА в полуфинале Кубка Гагарина? Меня это не волнует

Голкипер СКА Микко Коскинен поделился мнением о пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина против «Динамо» (2:0) и выходе в полуфинал Кубка Гагарина.

- Эта серия отличается от той, что была в чемпионский сезон?

- Каждый сезон чем-то отличается, и не надо сравнивать с тем, что было. Серия получилась хорошей. Соперник играл очень серьезно, трудно было обеим командам. Мы можем радоваться тому, что одолели «Динамо». Теперь движемся дальше.



- Никаких предпочтений по сопернику в полуфинале?

- Меня это не волнует. В любом случае мы будем играть, и это более важно, - передает слова Коскинена корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина СКА дома победил «Динамо» со счетом 2:0. За петербургский клуб отличились Никита Гусев и Илья Ковальчук.

После этой игры счет в серии стал 4-1 в пользу команды Олега Знарка. Армейцы в полуфинале Кубка Гагарина встретятся с победителем пары ЦСКА – «Локомотив».