Микко Коскинен: Соперник СКА в полуфинале Кубка Гагарина? Меня это не волнует
Голкипер СКА Микко Коскинен поделился мнением
о пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина против «Динамо» (2:0) и
выходе в полуфинал Кубка Гагарина.
- Эта серия отличается от той, что была в чемпионский сезон?
- Каждый сезон чем-то отличается, и не надо сравнивать с тем, что было. Серия получилась хорошей. Соперник играл очень серьезно, трудно было обеим командам. Мы можем радоваться тому, что одолели «Динамо». Теперь движемся дальше.
- Никаких предпочтений по сопернику в полуфинале?
- Меня это не волнует. В любом случае мы будем играть, и это более важно, - передает слова Коскинена корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина СКА
дома победил «Динамо» со счетом 2:0. За петербургский клуб отличились Никита
Гусев и Илья Ковальчук.
После этой игры счет в серии стал 4-1 в пользу команды Олега Знарка. Армейцы в полуфинале Кубка Гагарина встретятся с победителем пары ЦСКА – «Локомотив».
Матч
СКА - Динамо - 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
Голы:
Гусев (Херсли), 34:33 (1:0). Ковальчук (Зуб, Каблуков), 39:18 (2:0).
Место и дата
16 марта 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция