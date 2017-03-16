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Микко Коскинен: Соперник СКА в полуфинале Кубка Гагарина? Меня это не волнует

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Голкипер СКА Микко Коскинен поделился мнением о пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина против «Динамо» (2:0) и выходе в полуфинал Кубка Гагарина.

- Эта серия отличается от той, что была в чемпионский сезон?
- Каждый сезон чем-то отличается, и не надо сравнивать с тем, что было. Серия получилась хорошей. Соперник играл очень серьезно, трудно было обеим командам. Мы можем радоваться тому, что одолели «Динамо». Теперь движемся дальше.

- Никаких предпочтений по сопернику в полуфинале?
- Меня это не волнует. В любом случае мы будем играть, и это более важно, - передает слова Коскинена корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина СКА дома победил «Динамо» со счетом 2:0. За петербургский клуб отличились Никита Гусев и Илья Ковальчук.

После этой игры счет в серии стал 4-1 в пользу команды Олега Знарка. Армейцы в полуфинале Кубка Гагарина встретятся с победителем пары ЦСКА – «Локомотив». 

Матч

СКА - Динамо - 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Голы:

Гусев (Херсли), 34:33 (1:0). Ковальчук (Зуб, Каблуков), 39:18 (2:0).

Место и дата

16 марта 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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