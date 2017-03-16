Иван Скобрев: Мое будущее в «Динамо»? У меня контракт до конца апреля. А потом будем вести переговоры

Призер Олимпийских Игр по конькобежному спорту, тренер «Динамо» по физподготовке Иван Скобрев поделился мнением о своем будущем в московском клубе.

- У меня контракт до конца апреля. А потом будем вести переговоры, - передает слова Скобрева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в декабре 2016 года «Динамо» назначило Скобрева тренером по физподготовке.

В пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина СКА дома победил «Динамо» со счетом 2:0. За петербургский клуб отличились Никита Гусев и Илья Ковальчук.

После этой игры счет в серии стал 4-1 в пользу команды Олега Знарка. Армейцы в полуфинале Кубка Гагарина встретятся с победителем пары ЦСКА – «Локомотив».