Иван Скобрев: Мое будущее в «Динамо»? У меня контракт до конца апреля. А потом будем вести переговоры
Призер Олимпийских Игр по конькобежному спорту, тренер «Динамо» по физподготовке Иван Скобрев поделился мнением о своем будущем в московском клубе.
- У меня контракт до конца апреля. А потом будем вести переговоры, - передает слова Скобрева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, в декабре 2016 года «Динамо» назначило Скобрева тренером по физподготовке.
В пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина СКА дома
победил «Динамо» со счетом 2:0. За петербургский клуб отличились Никита Гусев и
Илья Ковальчук.
После этой игры счет в серии стал 4-1 в пользу команды Олега Знарка. Армейцы в полуфинале Кубка Гагарина встретятся с победителем пары ЦСКА – «Локомотив».
Матч
СКА - Динамо - 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
Голы:
Гусев (Херсли), 34:33 (1:0). Ковальчук (Зуб, Каблуков), 39:18 (2:0).
Место и дата
16 марта 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция