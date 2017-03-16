Войнов поехал на обследование в Германию

Член совета директоров СКА Александр Медведев рассказал о состоянии хоккеистов петербургского клуба Павла Дацюка и Вячеслава Войнова.

- Надеемся, что Дацюк вернется. Есть время сейчас все залечить. Войнов поехал в Германию. Надеемся, ничего страшного, - приводит слова Медведева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, последний матч Войнов провел 18 февраля против «Торпедо» (4:2). В регулярном чемпионате защитник принял участие в 48 матчах набрал 37 (11+26) очков. Дацюк играл последний раз 12 марта в третьем матче серии с «Динамо». В плей-офф на счету капитана СКА 8 (3+5) очков.

СКА победил «Динамо» в серии со счетом 5-1. В полуфинале Кубка Гагарина армейцы встретятся с победителем пары ЦСКА - «Локомотив».