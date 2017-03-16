Войнов поехал на обследование в Германию
Член совета директоров СКА Александр Медведев рассказал о состоянии хоккеистов петербургского клуба Павла Дацюка и Вячеслава Войнова.
- Надеемся, что Дацюк вернется. Есть время сейчас все залечить. Войнов поехал в Германию. Надеемся, ничего страшного, - приводит слова Медведева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, последний матч Войнов провел 18 февраля против «Торпедо» (4:2). В регулярном чемпионате защитник принял участие в 48 матчах набрал 37 (11+26) очков. Дацюк играл последний раз 12 марта в третьем матче серии с «Динамо». В плей-офф на счету капитана СКА 8 (3+5) очков.
СКА победил «Динамо» в серии со счетом 5-1. В полуфинале Кубка Гагарина армейцы встретятся с победителем пары ЦСКА - «Локомотив».
Матч
СКА - Динамо - 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
Голы:
Гусев (Херсли), 34:33 (1:0). Ковальчук (Зуб, Каблуков), 39:18 (2:0).
Место и дата
16 марта 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция