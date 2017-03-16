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Александр Медведев: В этом году СКА проведет матч на «Стадионе Санкт-Петербург». Установим европейский рекорд

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Член совета директоров СКА Александр Медведев рассказал о присутствии на играх армейцев Председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера, а также о возможном проведении матча петербургского клуба на «Стадионе Санкт-Петербург».

- Миллер второй раз на матче. Спрашивает совета, как заполнять новую арену на Крестовском?
- Один из способов провести хоккейный матч СКА. Мы сделаем это, установим европейский рекорд. 

- Планируется в следующем году?
- Зачем откладывать? В этом году проведем. Главное, чтобы поле задвигалось и выдвигалось, - передает слова Медведева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина СКА дома победил «Динамо» со счетом 2:0. За петербургский клуб отличились Никита Гусев и Илья Ковальчук.

После этой игры счет в серии стал 4-1 в пользу команды Олега Знарка. Армейцы в полуфинале Кубка Гагарина встретятся с победителем пары ЦСКА – «Локомотив». 

Матч

СКА - Динамо - 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Голы:

Гусев (Херсли), 34:33 (1:0). Ковальчук (Зуб, Каблуков), 39:18 (2:0).

Место и дата

16 марта 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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