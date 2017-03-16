Александр Медведев: В этом году СКА проведет матч на «Стадионе Санкт-Петербург». Установим европейский рекорд

Член совета директоров СКА Александр Медведев рассказал о присутствии на играх армейцев Председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера, а также о возможном проведении матча петербургского клуба на «Стадионе Санкт-Петербург».

- Миллер второй раз на матче. Спрашивает совета, как заполнять новую арену на Крестовском?

- Один из способов провести хоккейный матч СКА. Мы сделаем это, установим европейский рекорд.

- Планируется в следующем году?

- Зачем откладывать? В этом году проведем. Главное, чтобы поле задвигалось и выдвигалось, - передает слова Медведева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина СКА дома победил «Динамо» со счетом 2:0. За петербургский клуб отличились Никита Гусев и Илья Ковальчук.

После этой игры счет в серии стал 4-1 в пользу команды Олега Знарка. Армейцы в полуфинале Кубка Гагарина встретятся с победителем пары ЦСКА – «Локомотив».