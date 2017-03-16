Александр Медведев: В этом году СКА проведет матч на «Стадионе Санкт-Петербург». Установим европейский рекорд
Член совета директоров СКА Александр Медведев рассказал о присутствии на играх армейцев Председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера, а также о возможном проведении матча петербургского клуба на «Стадионе Санкт-Петербург».
- Миллер второй раз на матче. Спрашивает совета, как заполнять новую арену на Крестовском?
- Один из способов провести хоккейный матч СКА. Мы сделаем это, установим европейский рекорд.
- Планируется в следующем году?
- Зачем откладывать? В этом году проведем. Главное, чтобы поле задвигалось и выдвигалось, - передает слова Медведева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина СКА
дома победил «Динамо» со счетом 2:0. За петербургский клуб отличились Никита
Гусев и Илья Ковальчук.
После этой игры счет в серии стал 4-1 в пользу команды Олега Знарка. Армейцы в полуфинале Кубка Гагарина встретятся с победителем пары ЦСКА – «Локомотив».
Матч
СКА - Динамо - 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
Голы:
Гусев (Херсли), 34:33 (1:0). Ковальчук (Зуб, Каблуков), 39:18 (2:0).
Место и дата
16 марта 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция