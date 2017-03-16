Андрей Скопинцев: Конфликт со Знарком? Это наши с ним личные отношения

Тренер «Динамо» Андрей Скопинцев поделился мнением о пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина против СКА (0:2) и вылете из Кубка Гагарина.

- Не смогли забить, не хватило хорошего завершения атак. Не смогли завоевать пятак и создать помеху Коскинену. Серия была равная, но не смогли найти свои отскоки и добивания, не хватило трудовых голов.

- Какой был переломный момент серии?

- Каждая игра в серии - это новая игра. Нельзя говорить конкретно, но в каждой игре мы могли серию переломить.

- Ваша эмоциональная перепалка шла еще с первого матча, когда вы были недовольны судьями?

- Это без комментариев. Это наши личные отношения.

- А сезоном в целом довольны?

- «Динамо» всегда стремится только к первому месту, поэтому мы не может быть довольны вылетом.

- Из-за отсутствия Сергея Орешкина как-то поменялись задачи?

- Не думали об этом.

- Как его самочувствие?

- Вроде бы получше, - передает слова Скопинцева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина СКА дома победил «Динамо» со счетом 2:0. За петербургский клуб отличились Никита Гусев и Илья Ковальчук.

После этой игры счет в серии стал 4-1 в пользу команды Олега Знарка. Армейцы в полуфинале Кубка Гагарина встретятся с победителем пары ЦСКА – «Локомотив».