Юусо Хиетанен: Хочу остаться в «Динамо», но посмотрим, что будет

Защитник «Динамо» Юусо Хиетанен в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина против СКА (0:2) и вылете из Кубка Гагарина.

- Мы очень хорошо провели домашние матчи в этой серии. Мне кажется, должны были их выиграть, однако не забили достаточно голов для этого. СКА был лучше нас в первых двух периодах. У «Динамо» были шансы, но этого было недостаточно.

- Как отреагировали на новость о состоянии здоровья Сергея Орешкина?

- Мы старались фокусироваться на самой игре.

- Ваш контракт с «Динамо» истечет 30 апреля. Хотите остаться?

- Да, конечно, хочу, но посмотрим, что будет.

- Ждете сейчас вызовов в сборную Финляндии? В прошлом году вы и на чемпионате мира играли.

- Да, это всегда моя цель - сыграть на чемпионате мира. Сейчас надо расслабиться на пару дней после завершения сезона, а потом подумаем о будущем, - передает слова Хиетанена корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина СКА дома победил «Динамо» со счетом 2:0. За петербургский клуб отличились Никита Гусев и Илья Ковальчук.

После этой игры счет в серии стал 4-1 в пользу команды Олега Знарка. Армейцы в полуфинале Кубка Гагарина встретятся с победителем пары ЦСКА – «Локомотив».