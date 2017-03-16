Юусо Хиетанен: Хочу остаться в «Динамо», но посмотрим, что будет
Защитник «Динамо» Юусо Хиетанен в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением
о пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина против СКА (0:2) и вылете из
Кубка Гагарина.
- Мы очень хорошо провели домашние матчи в этой серии. Мне кажется, должны были их выиграть, однако не забили достаточно голов для этого. СКА был лучше нас в первых двух периодах. У «Динамо» были шансы, но этого было недостаточно.
- Как отреагировали на новость о состоянии здоровья Сергея Орешкина?
- Мы старались фокусироваться на самой игре.
- Ваш контракт с «Динамо» истечет 30 апреля. Хотите остаться?
- Да, конечно, хочу, но посмотрим, что будет.
- Ждете сейчас вызовов в сборную Финляндии? В прошлом году вы и на чемпионате мира играли.
- Да, это всегда моя цель - сыграть на чемпионате мира. Сейчас надо расслабиться на пару дней после завершения сезона, а потом подумаем о будущем, - передает слова Хиетанена корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина СКА дома победил «Динамо» со счетом 2:0. За петербургский клуб отличились Никита Гусев и Илья Ковальчук.
После этой игры счет в серии стал 4-1 в пользу команды Олега Знарка. Армейцы в полуфинале Кубка Гагарина встретятся с победителем пары ЦСКА – «Локомотив».
Матч
СКА - Динамо - 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
Голы:
Гусев (Херсли), 34:33 (1:0). Ковальчук (Зуб, Каблуков), 39:18 (2:0).
Место и дата
16 марта 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция